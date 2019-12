Attayar se retire des consultations sur la formation du gouvernement

Le parti Attayar a annoncé, vendredi, qu’il se retirait des consultations en vue de la formation du prochain gouvernement, en raison, a expliqué son président Mohamed Abbou, au refus du chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, de répondre positivement aux conditions posées par le parti.

Dans une conférence de presse, il a rappelé ces conditions, à savoir l’obtention des portefeuilles de l’Intérieur, de la Justice et de la Réforme administrative, ajoutant que Habib Jemli s’est borné à donner son accord de principe pour les ministères de la Justice et de la Réforme administrative avant de se rétracter et de « proposer beaucoup moins que cela », selon ses dires.

Ce faisant, a affirmé Abbou, Attayar n’est plus en mesure de poursuivre les consultations, tout en assurant qu’il soutiendra le chef du gouvernement désigné à la condition qu’il tienne ses promesses tenant au respect et à l’application de la loi et à lutte contre la corruption.