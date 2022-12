Attentat de Nice de 2016: De lourdes peines contre les accusés, en majorité des Tunisiens

La justice française a rendu son verdict dans le, procès des accusés impliqués dans l’attentat terroriste de Nice en 2016, date à laquelle un ressortissant tunisien a foncé avec son camion sur une foule célébrant , de nuit, la fête nationale du 14 juillet.

Deux hommes ont été condamnés à 18 ans pour avoir aidé Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, 31 ans, à préparer l’attaque qui a tué 86 personnes et en a blessé plus de 450 au cours d’un déchaînement de quatre minutes sur une digue en bord de mer dans la ville du sud, avant d’être tué par la police.

Les juges ont sont convaincus que Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud devaient être au courant de la conversion de l’attaquant au radicalisme islamiste et de son potentiel à mener une attaque terroriste, sur la base d’enregistrements d’appels téléphoniques et de messages texte entre les trois hommes dans les jours précédant le massacre.

Ghraieb, un homme de 47 ans originaire de la même ville tunisienne que Lahouaiej-Bouhlel, et Chafroud, un Tunisien de 43 ans, sont également accusés d’avoir aidé à louer le camion de livraison. Ils ont nié ces accusations.

« Le tribunal est intimement convaincu que l’auteur de l’attentat était associé autant à Mohamed Ghraieb qu’à Chokri Chafroud dans sa détermination et dans la réalisation de son acte criminel », a déclaré le président du tribunal, Laurent Raviot.

Ramzi Arefa, 28 ans, qui a reconnu avoir vendu à Lahouaiej-Bouhlel le pistolet semi-automatique avec lequel il a tiré sur la police, sans toucher personne, a été condamné à 12 ans de prison.

Il n’a toutefois pas été accusé d’association de malfaiteurs avec un terroriste ou d’avoir eu connaissance du potentiel de Lahouaiej-Bouhlel à lancer un attentat.

Les cinq autres suspects, un Tunisien et quatre Albanais, ont été condamnés à des peines de prison de deux à huit ans pour trafic d’armes ou association de malfaiteurs, mais sans lien avec le terrorisme.

Brahim Tritrou a été le seul suspect jugé par contumace après avoir fui le contrôle judiciaire en Tunisie, où il serait actuellement en état d’arrestation.