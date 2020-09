Attentat de Sousse : Le Parlement arabe condamne

Le Président du Parlement arabe, Mishaal ben Fahm Al-Selami, a condamné l’attaque terroriste contre une patrouille de la Garde nationale dans la ville de Sousse, entraînant la mort d’un adjudant et en blessant un autre.

Dans une déclaration faite aujourd’hui, il a souligné que cet acte terroriste lâche n’entravera pas les efforts du nouveau gouvernement tunisien pour faire face aux groupes terroristes malveillants et à leurs actes terroristes lâches.

Il a affirmé la solidarité du Parlement arabe et sa pleine position avec la Tunisie dans sa guerre contre le terrorisme et les groupes terroristes, affirmant son soutien à toutes les mesures prises par la Tunisie pour faire face aux éléments terroristes extrémistes.

Al-Selami a exprimé l’appréciation du Parlement arabe pour les efforts déployés par les forces de sécurité tunisiennes pour protéger la sécurité de la Tunisie et préserver sa stabilité.