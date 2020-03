Attentat-suicide près de l’ambassade US: Présence massive des forces de l’ordre

Le journaliste de l’agence TAP, présent sur les lieux de l’attentat-suicide, survenu vendredi au Lac II, près de l’ambassade US, a constaté une présence massive des forces de l’ordre et des unités de la Protection civile.

Un périmètre de sécurité a été établi sur les lieux de l’attentat et le secteur a été complètement bouclé, a-t-il relevé.

Selon une source sécuritaire, l’attentat a fait des blessés parmi les agents stationnés au check point et des civils qui se trouvaient sur place au moment de l’explosion, rapporte le journaliste de la TAP.