Attribution de l’appel d’offres de réalisation de la tranche principale du projet du nouveau pont à une entreprise chinoise

L’appel d’offres relatif au parachèvement de la tranche principale du projet du nouveau pont de Bizerte, a été attribué à à l’entreprise chinoise « Sichuan Road and Bridge Group » (SRBG), a annoncé, mercredi dans un communiqué, le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Une démarche qui sera suivie par l’entame des procédures de finalisation du contrat entre l’Etat tunisien, représenté par le ministère de l’Equipement, et l’entreprise chinoise, a indiqué une source régionale à l’Agence TAP.

Les travaux de cette tranche principale du projet débuteront au cours du premier trimestre de l’année 2024, d’après la même source.

Concernant les travaux techniques des premier et troisième segments du projet dont le président de la République, Kais Saied avait donné le coup d’envoi le 19 juillet 2022, la même source a affirmé que le chantier se poursuit sur un rythme soutenu, avec un suivi sectoriel et de terrain par les autorités régionales.

Ces deux tranches sont en cours de réalisation par des entreprises tunisiennes. La première tranche concerne les travaux de liaison sud et ouest de la région à travers la réalisation d’une autoroute de 4,7 km de long équipée de 3 transformateurs à l’intersection de la route nationale 8 et de l’autoroute A4.

Une autoroute qui constitue le point de départ du projet depuis l’entrée du pôle technologique jusqu’à l’entrée de la ville de Menzel Abderrahmane, tandis que la troisième tranche, liée à la liaison nord, consiste en la réalisation d’une autoroute de 2,7 km avec l’édification d’un transformateur au niveau de la route Nationale 11 menant à Menzel Bourguiba.

