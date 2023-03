ATTT assure, samedi, une séance de permanence dans l’ensemble de ses bureaux

L’Agence Technique de Transport Terrestre (ATTT) a fait savoir, vendredi, qu’à l’occasion de la fête de l’Indépendance (lundi 20 mars), elle a décidé d’assurer, le samedi, une séance de permanence dans l’ensemble de ses bureaux et directions régionales, et ce, de 9h00 jusqu’au 12h00.

Par ailleurs, elle a annoncé la suspension provisoire de l’ensemble de ses prestations à distance, disponibles via son site web (www.attt.com.tn), et ce, dimanche, de 10h00 à 16h00, en raison de travaux de maintenance informatique.

