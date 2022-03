ATTT-Grève: Report des visites techniques des véhicules et des examens des permis de conduire

L’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) a annoncé mercredi un ensemble de mesures concernant les services de la visite technique des véhicules et les examens relatifs aux permis de conduire, suite à la grève qu’observent ses agents mercredi 16 et jeudi 17 mars 2022.

L’ATTT a précisé, dans un communiqué, que les services de la visite technique des véhicules ont été reprogrammés selon un nouveau calendrier y compris les rendez-vous qui concernent les véhicules bénéficiant de la gratuité de la visite technique.

Et d’ajouter que les clients peuvent consulter la plateforme de la visite technique par rendez-vous et ce, à travers son site web et l’impression de la quittance du nouveau enregistrement d’une manière gratuite, afin d’éviter les problèmes pouvant survenir au moment de leur contrôle lors de la circulation sur les routes.

L’ATTT a fait observer que les directeurs régionaux ont été convoqués pour reporter ultérieurement les listes programmées pour ce qui concerne les épreuves orales et pratiques qui ont été bloquées lors de la période de la grève, conformément aux procédures en vigueur.