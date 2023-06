« Au moins 10 milliards d’économies » pour réduire l’endettement de la France

Le ministre français de l’Économie a annoncé avoir identifié de nombreux postes de dépenses à réduire, tout en affirmant ne pas vouloir conduire une politique d’austérité, « qui tuerait notre croissance ».

« Maintenant que nous revenons à la normale, qui comprendrait que nous continuions à dépenser autant ? » A l’occasion de la journée d’ouverture des assises des finances publiques, lundi 19 juin, Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement avait identifié « au moins 10 milliards d’euros d’économies » pour redresser les comptes dégradés de la France d’ici 2027.

Après avoir échappé à la sanction de l’agence S&P Global, qui a maintenu la note de solvabilité française, l’exécutif entend réaffirmer son sérieux budgétaire et tourner la page des mesures de soutien du « quoi qu’il en coûte » face aux crises sanitaire et énergétique. Pour ce faire, l’exécutif entend tabler sur la fin du bouclier énergétique, les gains des réformes sur les retraites et l’assurance-chômage, et le plein-emploi, tout en taillant dans des dépenses de santé ou des avantages fiscaux aux carburants. Des mesures contre l’explosion des arrêts maladie et « les dérives » des dépenses en médicaments, devraient être prises, a précisé Bruno Le Maire.

Les aides au logement et le soutien à l’emploi sont également dans le viseur du gouvernement et devraient permettre deux milliards d’euros d’économie. Autre cible, les avantages fiscaux sur les carburants dont bénéficient certaines professions comme les transporteurs routiers ou les agriculteurs seront supprimés progressivement d’ici 2030, avec un accompagnement pour permettre à ces professions d’opérer cette bascule.

L’objectif est de réduire l’endettement de la France à 108,3% du PIB en 2027 et de ramener le déficit public sous l’objectif européen de 3%. Le tout sera inscrit dans une loi de programmation prévue en septembre. Ces efforts sont jugés d’autant plus nécessaires que l’environnement économique se durcit, avec rétablissement l’an prochain des règles budgétaires européennes et la forte remontée des taux d’intérêt qui alourdit significativement la charge de la dette.