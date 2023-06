Au moins 4 Israéliens tués près d’une colonie juive en Cisjordanie

Un Palestinien a ouvert le feu dans une station-service près d’une colonie israélienne en Cisjordanie mardi, tuant au moins quatre personnes et en blessant plusieurs autres, ont indiqué des médecins israéliens, alors que la violence continue d’agiter les territoires occupés.

Les forces d’occupation israéliennes ont déclaré avoir tué le tireur et étaient toujours à la recherche d’autres assaillants près de la colonie juive d’Eli, au nord de la ville palestinienne de Ramallah. Les médias palestiniens ont indiqué que le chauffeur de l’assaillant avait pris la fuite.

Les services de secours israéliens ont indiqué qu’ils avaient évacué deux blessés graves, âgés de 20 et 38 ans, vers des hôpitaux voisins pour qu’ils y soient soignés. Quatre autres personnes ont été blessées sur les lieux, dont trois sont inconscientes. L’identité des victimes n’a pas été précisée dans l’immédiat.

La fusillade de mardi fait suite à un raid meurtrier de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, qui a déclenché lundi les combats les plus violents depuis des années, tué six Palestiniens et en a blessé des dizaines d’autres. Fait rare, l’armée israélienne a déployé des hélicoptères de combat alors que ses forces nettoyaient la zone pour évacuer les soldats blessés qui avaient été bloqués dans des véhicules militaires hors d’usage après que des militants palestiniens les eurent pris pour cible avec de puissantes bombes placées en bord de route.

Tard dans la nuit de lundi à mardi, les forces israéliennes ont tué un Palestinien qui, selon elles, avait lancé une bombe incendiaire contre les troupes le long d’une route de Cisjordanie, dans la ville palestinienne de Husan, à l’ouest de Bethléem. Le ministère palestinien de la Santé a identifié l’homme tué comme étant Zakaria al-Zaoul, âgé de 21 ans.

Israël et les Palestiniens sont en proie à des mois de violence, principalement en Cisjordanie, où au moins 126 Palestiniens ont été tués cette année. Les attaques palestiniennes contre des Israéliens ont fait au moins 20 morts cette année.

Toujours mardi, Amjad Abu Jaas, 48 ans, a succombé à ses blessures lors de la fusillade de lundi à Jénine, ont indiqué les autorités médicales palestiniennes. Son décès porte à six le nombre de Palestiniens tués au cours du raid, et à plus de 90 le nombre de blessés, dont une douzaine dans un état critique. Huit soldats israéliens ont également été blessés.

Israël a lancé des raids quasi nocturnes en Cisjordanie en réponse à une flambée de violence palestinienne au début de l’année dernière. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens se sont multipliées au cours de cette période. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais des jeunes qui lançaient des pierres pour protester contre les incursions et d’autres qui n’étaient pas impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza en 1967. Les Palestiniens cherchent à obtenir ces territoires pour y établir un futur État indépendant.