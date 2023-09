«Aucun accord» signé pendant la visite de Kim Jong-un, selon la Russie 

Arrivé mardi dans l’Extrême-Orient russe à bord de son train blindé, Kim Jong-un poursuit sa visite dans la région. Le numéro un nord-coréen avait rencontré mercredi Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostotchny, et les délégations des deux pays avaient eu une rencontre de plusieurs heures. Rien n’y aurait été signé, dit le Kremlin.

Cette déclaration est une première depuis la confirmation côté russe de la visite de Kim Jong-un en Russie, mais l’assurance reste relativement discrète, rapporte notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri. Aucune déclaration officielle, juste quelques mots simples de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, rapportés par les médias russes : « Aucun accord n’a été signé, et ce n’était pas prévu. »

Accompagné du vice-Premier ministre russe chargé de l’industrie, Denis Mantourov, le dirigeant nord-coréen s’est rendu ce vendredi dans des usines aéronautiques, et a notamment pu voir la production de transports civils et d’avions de combat, ainsi que des démonstrations en vol des capacités du chasseur Sukhoï-25. Et ce n’est pas encore fini : Kim Jong-un doit aussi assister à Vladivostok à « une démonstration » militaire de la flotte russe du Pacifique, continuant ainsi au passage à attiser les interrogations et l’inquiétude des Occidentaux.