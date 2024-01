« Aucun moyen » de résoudre la guerre de Gaza sans un État palestinien, selon Washington

Il n’y a « aucun moyen » de résoudre les problèmes de sécurité à long terme d’Israël dans la région et les problèmes à court terme de la reconstruction de Gaza sans la création d’un État palestinien, a déclaré jeudi le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, il a ajouté qu’Israël avait une opportunité en ce moment, car les pays de la région sont prêts à fournir des garanties de sécurité à Israël. « Mais il n’y a aucun moyen de résoudre les problèmes à long terme pour assurer une sécurité durable et il n’y a aucun moyen de résoudre les problèmes à court terme pour reconstruire Gaza, établir une gouvernance à Gaza et assurer la sécurité à Gaza sans l’établissement d’un État palestinien.

- Publicité-