« Aucune fuite des épreuves de la session principale du baccalauréat 2023 n’a été enregistrée » a indiqué le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, précisant que les sujets fuités sur les réseaux sociaux sont considérés comme fraude, vu qu’ils ont été publiés après 8h.

Le ministre a souligné dans une déclaration à la TAP, en marge de sa visite au centre de collecte et de distribution des épreuves du baccalauréat au collège Jawhara- Sahloul à Sousse, que les forces de sécurité ont déjoué les abus et les tentatives de fraude et démantelé les réseaux de vente d’appareils utilisés dans la tricherie, précisant que ces opérations sont passées à 300 au cours de la session 2023 du baccalauréat contre 600 l’année dernière.

Dans ce contexte, Boughdiri a déploré l’implication d’un nombre restreint d’enseignants aux opérations de fraude au baccalauréat, relevant que le ministère prendra des mesures fermes contre les auteurs de ces agissements.

S’agissant de la poursuite de rétention des notes des élèves de l’enseignement de base, le ministre de l’éducation a indiqué que son département refuse catégoriquement l’implication des élèves dans des questions liés aux revendications des enseignants, précisant que le passage de classe automatique ne sera pas adopté, afin que les élèves soient évalués selon leur notes.

Il a ajouté que plus de 70 pc des instituteurs ont fait prévaloir l’intérêt général et déposé les notes à l’administration, signalant que les négociations se poursuivent avec la partie syndicale.