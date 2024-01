Augmentation, à partir du 1er février 2024, du plafond annuel du régime d’assurance maladie

Le ministère des affaires sociales a annoncé lundi l’augmentation à partir du 1er février 2024, du plafond annuel des montants des services de santé externes pris en charge dans le cadre du régime d’assurance maladie concernant le système de remboursement des frais de soins ou le système privé des soins.

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié lundi que cette mesure a été décidée conformément aux dispositions de la constitution qui garantit le droit à la santé, aux recommandations du président de la république Kais Said et pour répondre aux demandes des citoyens.

Ces augmentations se répartissent comme suit:

-450d pour un assuré social sans personne à charge au lieu de 350d actuellement

-675d pour assuré social avec une personne à charge au lieu de 375d actuellement

-900d pour un assuré social avec deux personnes à charge au lieu de 450d actuellement

-1125d pour un assuré social avec trois personnes à charge au lieu de 525d actuellement

-1350d pour un assuré social avec quatre personnes ou plus à charge au lieu de 600d actuellement

Le communiqué ajoute que le plafond annuel sera ajusté en ajoutant les montants suivants en fonction des cas:

-100d pour chaque personne prise en charge (ascendant)

-100d pour chaque enfant à charge en situation de handicap

-150 d pour les frais de soins dentaires

-150 d pour les frais de suivi de grossesse ou épouses d’assurés sociaux.

A noter que les frais de Cone beam et de scintigraphie seront exemptés du plafond annuel des dépenses.

Le ministère des affaires sociales a annoncé également l’augmentation des montants de prise en charge des lunettes de vue de 50 à 200 d, précisant que les frais de prise en charge de l’IRM et du scanner seront révisés avant fin février 2024.

