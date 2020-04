Augmentation de 10% des achats du gaz algérien

Les importations du gaz naturel, les achats du gaz algérien ont augmenté de 10%, entre fin février 2019 et fin février 2020, pour se situer à 498 ktep, et ce, à cause de la baisse de la production nationale, d’une part, et la baisse de la redevance sur le transit du gaz algérien d’autre part. Les deux pays négocient un nouveau accord sur 10ans (2020-2030).

Selon le rapport de la conjoncture énergétique mensuelle de février 2020 publié par le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique, l’approvisionnement national en gaz naturel a légèrement baissé, au cours de la même période, pour se situer à 832 ktep. La répartition de cet approvisionnement se caractérise par une légère baisse de la participation du gaz national de 31% à 30%, une régression quantitatif de la redevance perçue en nature et cédée à la STEG de 14% à 10% et une hausse de la participation des achats du gaz algérien de 54% à 60%.