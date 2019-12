Augmentation de la CSS, à 3 % pour les banques, les assurances, et à 2 % pour les concessionnaires et les franchisés

Nous le précision hier, banques et assurances seront astreintes à une CSS de 3 %. Ajoutée à une imposition de 35 %, ils paieront désormais une IS de 38 % sur leurs bénéfices imposables. Une hausse de l’IS qui diminuera certainement le montant des dividendes à distribuer, y compris pour l’Etat notamment par les banques publiques, et qui assèchera un peu plus la liquidité du secteur financier. D’aucuns diront, à la défense de cette mesure, qu’ils s’en tirent déjà bien, puisqu’en 2018 avec entrée en fonction en 2020, une mesure similaire avait été prise pour une CSS de 1 % sur l’ensemble du chiffre d’affaire des banques et des assurances. Une mesure qui aurait mis très à mal et peut-être même carrément enterré quelques-unes d’entre elles.

L’augmentation, en 2020 de la CSS, concernera aussi le reste des entreprises assujetties à une IS de 35 %, en dehors des banques et assurances. Ainsi, des entreprises comme les concessionnaires automobiles et les entreprises franchisées par des marques étrangères, seront dès l’année prochaine, astreints à une CSS, non plus de 1 %, mais de 2 %. Une hausse qui impactera certainement les investissements de ces entreprises.

Au ministère des finances, on assure que ces deux augmentations de la CSS ne seront que 3 années (2020, 2021, et 2022). Les mauvaises langues diront qu’il y a risque la CSS pourrait être de 3 % pour tout le monde, si rien ne change dans l’économie et les finances tunisiennes. On dira par contre que cette hausse de la CSS, pour les banques, les assurances, les concessionnaires et autres franchisés, sera versée aux caisses sociales. Elles seront ainsi renflouées en argent frais, et si tout va bien, les traités ne verront plus le versement de leurs retraites, menacé ou retardé.