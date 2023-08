Augmentation des importations des céréales à 2,4 milliards de dinars à fin juillet 2023

Les importations céréalières de la Tunisie ont augmenté à fin juillet 2023 de 4,4 % par rapport à la même période de 2022, pour atteindre une valeur de 2,4 milliards de dinars.

La part des importations de céréales a diminué à 54,2 % du total des importations alimentaires enregistrées à fin juillet 2023, contre une environ 61,5 %, à fin juillet 2022, selon les données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

S’agissant des importations du blé tendre utilisé pour la production du pain et du blé dur, elles représentent environ 57,5% des importations de céréales du pays à fin juillet 2023, pour une valeur de 1,4 milliard de dinars.

Les prix à l’importation des céréales ont connu une baisse de 22,9% pour le blé dur et de 18,3% pour le blé tendre, causant une baisse de la valeur des importations de céréales de 2,8 milliards de dinars en juillet 2022, à 2,4 milliards de dinars à fin juillet 2023.

Au cours de la saison 2023, les quantités de céréales collectées a enregistré une baisse de 60% par rapport à l’année 2022, soit 2,7 millions de quintaux, contre 7,5 millions de quintaux enregistrés l’année écoulée, a fait savoir Saloua Ben Hadid Zouari, directrice de développement et de la qualité à l’Office des céréales, le 21 juillet 2023.

Durant la saison 2023, les quantités en blé dur ont atteint 2 596 227 quintaux, contre 62 060 quintaux en blé tendre et 4600 quintaux d’orge.

