Augmentation des vols vers la Tunisie, cet été, à partir du Portugal

Le tour-opérateur portugais a décidé de programmer des vols supplémentaires vers la Tunisie cet été.

La desserte de la ville de Monastir se déroulera du 15 juillet au 16 septembre avec des départs de Lisbonne et Porto.

Avec des prix à partir de 674 euros par personne, en chambre double, les vols supplémentaires du tour opérateur vers Monastir, avec la possibilité de se loger non seulement dans cette ville tunisienne, mais aussi à Hammamet, Port El Kantaoui, Mahdia ou Skanès, auront lieu entre le 15 juillet et le 16 septembre, au départ de Lisbonne les vendredis et de Porto les vendredis et samedis.