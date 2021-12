Le Ministère des Transports a annoncé l’augmentation du nombre des dessertes terrestres, à l’occasion des vacances scolaires et universitaires du premier trimestre, afin d’assurer le transport des élèves et des étudiantes et limiter la propagation de la Covid-19.

La même source a ajouté dans un communiqué publié, jeudi, la mise en place d’un programme exceptionnel pour les 16 et 17 décembre, portant sur l’ajout de 17 dessertes supplémentaires par la Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI), en plus des 72 dessertes régulières (allers-retours), au départ de Bab Alouia et 9 dessertes supplémentaires, outre des 52 dessertes à partir la gare de transport terrestre de Bab Saadoun.

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a, de son côté, renforcé ses trains par des wagons supplémentaires, avec la programmation de deux dessertes supplémentaires sur les lignes (Tunis – Gabès) et (Tunis Ghardimaou), permettant 1400 places supplémentaires par jour en plus des 7200 places disponibles par jour.

S’agissant des sociétés régionales de transport, elles ont programmé 220 dessertes supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes régulières et hors réseau de lignes, à partir des gares de transport de voyageurs, outre les 650 dessertes régulières, soit une augmentation d’environ 34 %.

Le ministère des Transports a appelé à la nécessité de présenter le pass sanitaire à l’entrée de ses sièges et les structures appliquent le décret relatif au passeport sanitaire.

Le pass sanitaire, qui entrera en vigueur le 22 septembre, est un document officiel attestant de l’achèvement du processus de vaccination COVID-19, permettant à toute personne âgée de plus de 18 ans d’accéder aux lieux et espaces spécifiés conformément au décret présidentiel n° 1 de 2021 du 22 octobre 2021.

La présentation du pass sanitaire est obligatoire dans les services et sièges des institutions étatiques, des collectivités locales et des instances et établissements publics, éducatifs, universitaires et de formation professionnelle ainsi que des crèches, jardins d’enfants et écoles coraniques publiques et privées.

Le pass sanitaire est, également, exigé pour accéder aux centres sociaux, aux centres hospitaliers et sanitaires publics et privés, aux cafés, aux restaurants et à toutes les catégories de commerces et d’unités touristiques ainsi qu’aux espaces ouverts au public et aux sites consacrés aux loisirs, aux fêtes, aux expositions, aux rencontres et manifestations culturelles, artistiques, scientifiques et cultuelles.