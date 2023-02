Augmentation du nombre des équipes mobiles pour un service à domicile au profit des personnes âgées

La ministre de la famille de la femme de l’enfance et des séniors, Amel Bel Haj Moussa, a décidé lundi d’augmenter le nombre des équipes mobiles. Elles seront mobilisées pour présenter les aides sociales et sanitaires au profit des personnes âgées à domicile dans les gouvernorats du grand Tunis. Il s’agit également de relancer l’activité des équipes mobiles dans les gouvernorats du nord-ouest avant l’avènement du mois de ramadan, indique un communiqué du ministère. Lors d’une réunion avec les présidents des associations supervisant le travail de ces équipes mobiles, la ministre a précisé que l’objectif d’augmenter le nombre actuel de ces équipes, à savoir 25, à 40 avant le mois de ramadan, est de répondre aux besoins de près de 5000 personnes âgées au cours de cette année. Elle a affirmé lors de la réunion tenue, en présence du président de l’union tunisienne de solidarité sociale, (UTSS) Mohamed Khouini, que les efforts seront déployés pour augmenter le financement public accordé annuellement aux associations supervisant le travail de ces équipes mobiles tout en veillant à augmenter le nombre des visites mensuelles au profit des personnes âgées. Ce programme réalisé dans le cadre d’une approche de partenariat entre le ministère et les associations régionales travaillant dans ce domaine ainsi que l’UTSS, cible 3066 personnes âgées dont 1272 hommes et 1794 femmes. les prestations fournies par ces équipes sont accordées aux personnes âgées nécessiteuses, sans soutien familial et qui ont besoin d’aides, précise notamment le communiqué du ministère.

