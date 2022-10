Augmentation du taux des personnes recrutées dans le cadre de la coopération technique

Le nombre des personnes recrutées, durant la période allant du mois de janvier jusqu’au mois d’août 2022, dans le cadre de la coopération technique a enregistré une augmentation avec un taux de 71.6pc en comparaison avec la même période de l’année précédente 2021. Selon les données publiées par l’Agence Tunisienne de Coopération technique (ATCT), le nombre des personnes recrutées durant les 8 premiers mois de l’année en cours est plus de 2290 recrutés contre 1336 recrutés durant la même période de l’année dernière. Le nombre des recrutés dans les pays arabes est de l’ordre de 975 soit un taux de 42pc, la plupart relève du secteur de l’enseignement (différents cycles) avec 333 recrutés et le secteur de la santé avec 256 recrutés. Le nombre total des personnes recrutées enregistré jusqu’au mois d’août dernier est de l’ordre de 21934 personnes notamment dans le secteur de l’enseignement avec 9091 recrutés la plupart dans les pays arabes, soit 7320 recrutés, suivi par le secteur de la santé avec 6028 recrutés, dont 3289 sont dans les pays arabes, et 2127 recrutés dans les pays de l’Europe. Selon l’ATCT, le nombre des candidats inscrits jusqu’au mois de juillet 2022 est de l’ordre de 26380 dans les différentes disciplines.

