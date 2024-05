Augmentation du volume des crédits saisonniers accordés par la BTS

Le taux de recouvrement des crédits saisonniers attribués par la Banque Tunisienne de Solidarité aux petits agriculteurs dans le gouvernorat de Kébili au titre de l’année 2022 a atteint environ 95%, a indiqué le chef de l’agence BTS à Kébili, Choukri Snoussi, ajoutant que le montant total des crédits a dépassé 1,4 million dinars.

Pour 2003, le volume de crédits saisonniers s’est élevé à 3,8 millions de dinars, a-t-il souligné à l’Agence TAP, exprimant son espoir d’atteindre un taux de recouvrement important, puisque la banque prévoit d’augmenter encore le volume des prêts saisonniers pour aller jusqu’à 5 millions de dinars afin d’aider les petits agriculteurs de la région à réussir la saison, améliorer la qualité des produits et consolider les opérations de stockage et de commercialisation.

Il a fait savoir que le volume total des crédits accordés en 2023 par la Banque Tunisienne de Solidarité a Kébili a avoisiné 9 millions 835 mille dinars contre 8 millions 204 mille dinars en 2022, précisant qu’environ 39% de ces prêts était destiné au secteur agricole au profit de 243 agriculteurs de la région

La même source a ajouté que la BTS a créé une nouvelle ligne de 10 millions de dinars pour le financement des projets dans le secteur des fourrages, et ce dans le cadre du partenariat avec l’Office national des fourrages et l’Office de l’élevage et des pâturages, précisant que cette ligne est destinée aux petits agriculteurs et structures professionnelles, qui comprennent des coopératives, des sociétés communautaires et des groupements professionnelles et que déjà neuf demandes de financement de projets (5 projets présentés par des petits agriculteurs et 4 projets par des structures professionnelles) ont été approuvées dans ce sens.