Augmentations du tarif de l’eau pour le tourisme, pas pour la consommation domestique

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, a augmenté le prix de l’eau à usage touristique tout en maintenant le même prix de l’eau à usage domestique non raccordée au réseau .

En ce qui concerne la tarification progressive de l’eau potable à usage touristique, sans tenir compte des performances sur la valeur ajoutée, le Ministère de l’Agriculture a maintenu la tarification au mètre cube pour toute consommation, qui est inférieure ou égale à 20 mètres cubes tous les 3 mois, à hauteur de 0,200 dinars (deux cents millimes).

En revanche, il a été constaté une augmentation progressive du prix du mètre cube pour l’ensemble de la consommation de l’abonné si elle dépasse 20 mètres cubes et est égale ou inférieure à 40 mètres cubes, à 0,740 dirhams par trois mois (contre 0,665 dinars tunisiens auparavant). Le prix du mètre cube à la consommation a évolué s’il dépasse 40 mètres cubes ou est égal ou inférieur à 70 mètres cubes, pour atteindre 1,040 D par trois mois (contre 0,930 D auparavant).

Le prix du mètre cube pour l’ensemble de la consommation supérieure à 70 mètres cubes et égale ou inférieure à 100 mètres cubes a été fixé à 1,490 Dinar tunisien (contre 1,310 Dinar tunisien) par trois mois, et à environ 1,770 Dinar tunisien par mètre cube si la consommation dépassait 100 mètres cubes et était égale ou inférieure à 150 mètres cubes (par rapport à 1,540 DT) puis 2,310 DT pour une consommation supérieure à 150 mètres cubes (par rapport à 1,990 DT) pour la même période de consommation. Ce tarif progressif s’appliquera aux consommations liées à tous types d’abonnements, à l’exception des abonnements à des fins touristiques et des ensembles d’aménagement du secteur agricole et de la pêche.