Autodafé du saint Coran à Stockholm : La Tunisie dénonce un crime contraire aux valeurs universelles

La Tunisie a fermement condamné l’autodafé du saint Coran par un extrémiste à Stockholm (Suède) à l’heure où les musulmans du monde entier célèbrent la fête de l’Aïd El Idha.

La Tunisie a fait part de sa vive condamnation de cet agissement, estimant qu’il s’agit d’une intimidation criarde et une offense délibérée aux sentiments des musulmans du monde entier, a indiqué un communiqué publié, jeudi, par le ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger.

Elle a exprimé son rejet catégorique de ce crime odieux et de ces pratiques haineuses qui n’ont aucun lien avec la liberté de pensée ou d’expression et qui s’opposent aux valeurs universelles consacrées par les livres célestes, selon la même source.

Face à ces actes à répétition, la Tunisie a appelé la communauté internationale à intervenir en urgence pour mettre fin à la montée en puissance des actes d’autodafé du saint Coran et de l’islamophobie et à traduire en justice leurs auteurs.

La Tunisie a par ailleurs mis l’accent sur la nécessité de bannir la violence, la haine et l’extrémisme, appelant à faire prévaloir les valeurs du juste milieu, de tolérance et de coexistence pacifique entre les peuples prônées par l’auguste religion de l’Islam.

Hier mercredi, un homme d’origine irakienne a brûlé des pages du saint Coran lors d’une manifestation autorisée devant la grande mosquée à Stockholm en Suède, en concomitance avec la fête de l’Aïd El Idha.

Depuis l’incident, les réactions d’indignation et de condamnation n’ont de cesse de pulluler en Suède et à l’étranger, notamment parmi les pays musulmans.

