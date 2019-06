Avec 12 buts, Messi meilleur buteur de la Ligue des champions pour la 6e fois

Avec douze buts, l’attaquant de FC Barcelone Lionel Messi termine meilleur buteur de la saison en Ligue des champions pour la sixième fois.

Messi, dont le club a été éliminé en demi-finales cette saison, par Liverpool, reste le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 112 buts, derrière Cristiano Ronaldo (126 buts).

Dans la saison 2018-2019, Messi, également lauréat du soulier d’or pour la sixième fois, devance le Munichois Robert Lewandowski, qui a inscrit huit buts.

La troisième marche du podium est quatre joueurs, à savoir Sergio Agüero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Moussa Marega (Porto) et Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), auteurs de six buts.

Auteur du but de la victoire en finale samedi sur penalty, l’Egyptien Mohamed Salah, termine la saison 2018-2019 à cinq buts.

Classement final des buteurs de la saison 2018-2019 de la Ligue des champions:

12 buts: Messi (Barcelone)

8 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

6 buts: Agüero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Marega (Porto), Tadic (Ajax Amsterdam)

5 buts: Dybala (Juventus Turin), Dzeko (AS Rome), Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Lucas Tottenham), Neymar (Paris SG), Salah (Liverpool), Sterling (Manchester City)

4 buts: Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Griezmann (Atlético Madrid), Guerreiro (Dortmund), Icardi (Inter Milan), Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris SG), Roberto Firmino (Liverpool), Sané (Manchester City), B. Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham)

3 buts: Bale (Real Madrid), Bentaleb (Schalke 04), Bernat (Paris SG), Cornet (Lyon), Je. Corona (Porto), Coutinho (Barcelone), L. de Jong (PSV Eindhoven), O. Dembélé (Barcelone), Fekir (Lyon), Hoarau (Young Boys), Insigne (Naples), Mertens (Naples), Moraes (Shakhtar Donetsk), Origi (Liverpool), D. Silva (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Under (AS Rome), van de Beek (Ajax Amsterdam), Vlasic (CSKA Moscou), Ziyech (Ajax Amsterdam)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 126 buts

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 112

3. Raul (+) 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 60

5. Ruud van Nistelrooy (+) 56

6. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 53

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46

…

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité