Avec Charfeddine, Saïed parle de ce qui s’est passé sur les marches du Théâtre municipal

Recevant lundi 6 mars 2023 son ministre de l’intérieur, le Président de la République tunisienne Kais Saied a reçu, a évoqué au Palais de Carthage avec Taoufik Charfeddine, « la sécurité dans le pays », souligné « la nécessité de faire respecter la loi dans le plein respect des droits et libertés, même si ceux qui se réclamaient de persécutions et échangeaient des insultes et des accusations sont devenus des alliés aujourd’hui ». Comme à son habitude Saïed ne cite personne et ne donne aucun détail.

Il évoque ensuite « le démantèlement de tous les réseaux de corruption, qui se sont corrompus et se sont crus au-dessus de toute redevabilité ». Il évoque, toujours sans aucun détail, ce qui se serait passé sur les marches du théâtre municipal, ajoutant toujours sans nommer personne de ceux qu’il accuse « qu’ils se partageaient les rôles au Bardo, dans une pièce dont les chapitres étaient adaptés à la taille de chaque acteur qui ne s’intéresse qu’au pouvoir, à l’argent et à l’emploi à l’étranger ».