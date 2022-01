Avec des ventes en hausse de 8% en 2021, Toyota Motor Europe enregistre une part de marché record de 6,4%

-De janvier à décembre 2021, Toyota Motor Europe (TME) a immatriculé 1 076 300 véhicules – une hausse de 8% qui reflète la forte demande et surclasse un marché stable (+ 1% par rapport à 2020)

– En Europe, la marque Toyota se hisse à la deuxième place des ventes de VP

– Une progression alimentée par la forte demande pour les différentes motorisations des gammes électrifiées Toyota et Lexus

-TME a atteint en 2021 les objectifs de CO2 fixés par l’UE pour son parc automobile(1)

En 2021, Toyota Motor Europe(2) (TME) a immatriculé 1 076 300 véhicules Toyota et Lexus, une performance nettement supérieure à celle d’un marché étale, sous le double coup de la crise sanitaire et de la pénurie de semi-conducteurs. Sur l’année, la part de marché globale de TME, estimée à 6,4%, a augmenté de 0,4 point, un record absolu pour l’entreprise et le fruit d’une hausse cumulée de 1,4 point depuis 2018.

Pour la première fois de son histoire, ce résultat hisse la marque Toyota à la deuxième place des ventes de voitures particulières en Europe. Elle doit en grande partie ce succès à la demande record pour sa gamme à faibles émissions, qui propose un large choix de motorisations : électriques à batterie et à pile à combustible, hybrides rechargeables et hybrides auto-rechargeables. Avec un bond de +19% en glissement annuel, les 623 777 véhicules hybrides auto-rechargeables livrés par TME

représentent 58% de l’ensemble des ventes et 70% en Europe de l’Ouest.



Matt Harrison, Président & CEO de Toyota Motor Europe a commenté : « Nous nous félicitons, une fois de plus, de cette belle performance annuelle, compte tenu des difficultés d’approvisionnement auxquelles est confronté l’ensemble de l’industrie automobile. Nous remercions nos clients pour leur confiance et leur fidélité. Cette demande très soutenue confirme à mon avis le bien-fondé de notre stratégie d’élargissement de la gamme des véhicules électrifiés à émissions faibles ou nulles.

Ainsi, nos modèles et motorisations ont permis à TME de réaliser en 2021 les objectifs d’émissions de CO2 qui lui ont été fixés par l’UE, un effort que nous poursuivrons afin de parvenir à la neutralité carbone. »

En décembre dernier, Toyota et Lexus ont dévoilé parallèlement plusieurs modèles électrifiés qui formeront la pierre angulaire de cette stratégie. À l’échelle mondiale, l’entreprise offrira d’ici 2030 trente modèles électriques à batterie couvrant tous les segments. À cette échéance, TME vise un mix d’au moins 50% de véhicules zéro émission (ZEV) en Europe de l’Ouest, Lexus ciblant pour sa part les 100 %.

À l’horizon 2035, TME sera prêt à abandonner les motorisations thermiques sur tous ses nouveaux modèles en Europe. Et dès 2025, donc à court terme, l’offre ZEV de TME passera à dix modèles.



Performances des marques et modèles



Toyota a augmenté de +0,6 point sa part du marché grand public qui passe à 6,3% en 2021, tandis que le volume des ventes progressait de 9%, soit 1 003 859 unités. Corolla, Yaris et RAV4, les meilleures ventes de la marque, constituent 55% du volume. Les hybrides auto-rechargeables représentent 58% du total (+5 points par rapport à 2020) et 69% (+6 points) en Europe de l’Ouest.

Les lancements majeurs 2021 concernent la nouvelle Yaris Cross, un SUV urbain, et la première européenne du SUV bZ4X en décembre. Annoncée dès le mois d’avril, cette première incarnation d’une nouvelle famille de véhicules 100% électriques bZ (pour beyond Zero, au-delà de zéro) est bâtie sur une plateforme modulaire e-TNGA dédiée.

Lexus enregistre une hausse du volume des ventes de 2% par rapport à 2020, soit une part de marché de 2,3% sur le segment premium. Fers de lance de la marque, les UX, NX et RX représentent à eux seuls 81% du volume.

Les véhicules hybrides auto-rechargeables rassemblent 61% de l’ensemble des

ventes européennes – 90% pour l’Europe de l’Ouest et Centrale.

Et en lançant au dernier trimestre 2021 le NX de deuxième génération, Lexus inaugurait son tout premier modèle hybride rechargeable, en complément d’une motorisation hybride sensiblement améliorée.

Au premier semestre 2022, la marque a prévu de dévoiler le RZ 450e, son premier modèle 100% électrique qui sera construit sur une plateforme spécifique. Son programme ambitieux prévoit le lancement de vingt nouveaux modèles d’ici 2025, ce qui devrait presque doubler son volume en le portant à 130 000 unités.

Principaux chiffres TME de janvier à décembre 2021 :

– Ventes totales de véhicules : 1 076 300 (+8,4% en glissement annuel)

– Part de marché : 6,4% (+0,4% en glissement annuel)

– Ventes totales d’hybrides : 623 777 (+19% en glissement annuel)

– Part des modèles hybrides : Europe de l’Ouest : 70% – Europe de l’Est* : 24% – Ensemble : 58%

Principaux chiffres Toyota de janvier à décembre 2021 :

– Ventes totales de véhicules : 1 003 859 (+9% en glissement annuel)

– Modèles les plus vendus : Famille Corolla (208 028) ; Yaris (179 383) ; RAV4 (161 266)

– Meilleures ventes d’hybrides : Yaris Hybride (143 595) ; famille Corolla Hybride (166 811) ; Toyota C-HR Hybride (112 757)

– Ventes totales d’hybrides : 579 698 (+19% en glissement annuel)

– Part des modèles hybrides : Europe de l’Ouest : 69% – Europe de l’Est* : 26% – Ensemble : 58%

Principaux chiffres Lexus de janvier à décembre 2021 :

– Ventes totales de véhicules : 72 441 (+2% en glissement annuel)

– Modèles les plus vendus : familles UX (21 144) ; NX (19 493) ; RX (18 346)

– Meilleures ventes d’hybrides : UX Hybride (17 261) ; NX Hybride (14 255) ; RX Hybride (5 718)

– Ventes totales d’hybrides : 44 079 (-1% en glissement annuel)

– Part des modèles hybrides : Europe de l’Ouest : 91% – Europe de l’Est* : 8% – Ensemble : 61%

