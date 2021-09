Avec Orange Tunisie, recyclez vos mobiles!

En tant qu’opérateur responsable et parce que la protection de l’environnement le préoccupe, l’opérateur Orange Tunisie lance, en partenariat avec un prestataire autorisé et agréé par l’ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets), une action de collecte de téléphones mobiles usagés et autres accessoires technologiques.

En effet, les téléphones mobiles, les chargeurs, les tablettes… comportent des éléments polluants pour la nature.

Orange à ses abonnés de participer à un projet environnemental et solidaire : la collecte de mobiles usagés/ tablettes ou autres accessoires (chargeurs…)

« Vous souhaitez faire un geste pour notre planète, venez déposer votre téléphone en boutique quel que soit son état ou son modèle, nous les collectons afin de réduire notre impact écologique et vous serez récompensés » précise-t-il à leur intention.

L’objectif de cette démarche, est de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l’environnement et réduire ainsi l’impact écologique.

« En recyclant votre mobile vous contribuez à la sauvegarde de la planète ! Nous nous engageons à recycler vos anciens mobiles et vous serez récompensés lors d’un tirage au sort qui aura lieu le 30 Septembre 2021, vous pourriez être un de nos 45 gagnants. Pour participer au tirage au sort vous devez soit:

1/ Répondre au Quiz sur My Orange (du 29 Juillet au 06 Août) en ayant 3 bonnes réponses

2/ Déposer votre mobile usagé dans l’une de nos boutiques

À la clé vous pouvez remporter un JBL Tune 115 TWS ou un baffle JBL GO 3 »