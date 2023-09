Avec une économie au ralenti, l’Allemagne espère renouer avec la croissance

Longtemps dominante sur le Vieux Continent, l’économie allemande est désormais à la traîne. À tel point que l’expression « l’homme malade de l’Europe », utilisée par le magazine The Economist à la fin des années 1990 pour qualifier l’Allemagne, refait surface depuis plusieurs semaines.

L’Allemagne devrait en effet être le seul grand pays industriel à connaître une récession en 2023, selon le Fonds monétaire international (FMI). Son économie a stagné au deuxième trimestre après deux trimestres de baisse au cours de l’hiver.

La raison ? Quand les exportations et l’industrie toussent, c’est toute l’Allemagne qui s’enrhume. Or ces deux piliers du « made in Germany » sont particulièrement sensibles à la hausse des prix et des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) qui ont ralenti les projets de construction, ainsi qu’aux difficultés de l’économie chinoise post-Covid, le plus important partenaire économique de l’Allemagne.

« Quelque 50 % de notre PIB provient des exportations. Les exportations ont fait notre richesse (…), mais quand l’économie mondiale faiblit, l’Allemagne encaisse plus que les autres », expliquait début août le ministre de l’Économie, Robert Habeck, à l’hebdomadaire libéral Die Zeit, dans un article faisant état d’une « atmosphère crépusculaire [qui] baigne tout le pays ».

L’industrie allemande a payé cher sa dépendance au gaz russe, frappée au cœur après l’envolée des prix de l’énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine. Les factures élevées ont durement affecté l’industrie automobile, celle du verre et la métallurgie. Le poids de la bureaucratie est également mis en avant, tout comme la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, une population vieillissante et une numérisation trop lente des entreprises.

Les milieux économiques n’ont pas été enthousiasmés par le catalogue de mesures présenté par le chancelier Olaf Scholz. Si une loi pour « booster » la croissance est importante pour « améliorer les conditions-cadres pour les investissements », les mesures « ne sont toujours pas à même de remédier à la faible croissance de l’Allemagne », a notamment déclaré Veronika Grimm, membre du Conseil des sages économiques, au quotidien économique Handelsblatt.

