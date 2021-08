Avis de recherche contre les frères Karoui pour franchissement illégal des frontières

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Kasserine a ordonné l’émission d’un avis de recherche à l’encontre du président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, et son frère Ghazi Karoui, membre du parlement dont les activités ont été gelées par le président Kais Saied depuis le 25 juillet dernier.

Un procès-verbal est également dressé à leur encontre pour franchissement illégal des frontières terrestres.

Selon le porte-parole du Tribunal de première instance de Kasserine, Riadh Nouioui, la décision du parquet fait suite au procès-verbal rédigé à l’encontre d’un trafiquant de stupéfiants originaire de la région.

Il a été placé, lundi, en garde à vue pour avoir aidé des individus à franchir les frontières tunisiennes clandestinement vers le territoire algérien et aidé une personne à échapper au contrôle administratif.

Le porte-parole a, aussi, déclaré, mardi, à l’agence TAP, qu’une autre personne fait l’objet d’un avis de recherche. Elle est également impliquée dans la tentative d’évasion des frères Karoui vers l’Algérie.

« L’enquête est en cours pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette opération », a-t-il précisé.

Nabil et Ghazi Karoui ont été arrêtés dimanche à Tébessa, en Algérie.

Lundi, un individu a été placé en garde à vue, accusé d’avoir aidé le président du parti Qalb Tounes et son frère à franchir illégalement les frontières terrestres vers l’Algérie.

La personne en question fait l’objet de plusieurs avis de recherche pour trafic de stupéfiants.

L’accusé a été arrêté par la brigade des recherches et d’investigations de la Garde nationale de Thala, gouvernorat de Kasserine, à l’issue d’une descente effectuée, lundi, à l’aube, à son domicile situé dans la région frontalière de Bouderias

