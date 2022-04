Avoirs libyens en Tunisie : Tripoli veut des « réconciliations équitables »

Le ministre Libyen de l’Economie et du commerce, Mohamed Al-Hawij, a discuté avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marwan Al-Abbasi, des aspects de la coopération pour soutenir le secteur bancaire dans les deux pays.

- Publicité-

La rencontre a également porté sur les obstacles auxquels sont confrontés les hommes d’affaires et les investisseurs dans les deux pays et sur les moyens de faciliter les procédures financières au profit des entreprises, ainsi que des investisseurs locaux et étrangers, précise « The Libya Observer ».

Al-Hawij a souligné l’importance de soutenir le secteur privé et de créer des canaux de communication directs pour renforcer la coopération dans les domaines de l’économie et de l’investissement.

Il a appelé à créer un environnement de travail approprié pour un partenariat à long terme qui contribue à soutenir et à diversifier l’économie nationale.

Les deux parties ont également exploré la possibilité d’émettre des cartes pour les hommes d’affaires libyens leur accordant des caractéristiques spéciales, ainsi que les moyens de protéger les actifs libyens en Tunisie et de procéder à des réconciliations équitables pour les fonds saisis aux Libyens.