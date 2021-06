Bac 2021: 79 dossiers de fraude et tentatives de fraude enregistrées au premier jour des épreuves écrites

Le nombre de dossiers de tentative de fraude, de tricherie et d’indiscipline qui ont été transférés par les centres d’épreuves écrites au premier jour de l’examen du baccalauréat, aux commissions en charges s’élève à 79 a révélé le directeur général des examens, Omar Ouelbani.

Il a indiqué que le commissariat régional à Sidi Bouzid a enregistré le plus grand nombre de dossiers de fraude au premier jour des épreuves écrites du baccalauréat (12 cas), suivi de Ben Arous (9 cas), Nabeul (8 cas) et Kasserine (8 cas) tandis qu’aucun cas de fraude n’a été enregistré dans 4 gouvernorats, à savoir Zaghouan, Bizerte, Gabès et Mahdia.

Il a noté que le Comité de vigilance et de suivi, qui a été mis en place par le ministère de l’Éducation pour renforcer le contrôle de l’examen du baccalauréat, a relevé, au cours de la deuxième journée (17 juin 2021) des opérations de tricherie par le biais d’appareils électroniques modernes.

Parmi ces cas, Ouelbani a cité le cas d’une candidate au Bac du lycée privé à Médenine qui à l’issu d’une tentative de fraude à l’aide d’un appareil électronique, a fait l’objet d’une enquête par les autorités de sécurité

Une autre élève d’un lycée de Tabarka, qui était en possession d’appareils électroniques sophistiqués de très petite taille, a été transférée aux autorités de sécurité, qui ont également arrêté un groupe de personnes en train de préparer les réponses à l’intérieur d’une maison.

Ouelbani a évoqué un autre cas dans lequel une élève d’un lycée public de Tunis 1 a été arrêtée en possession d’appareils électroniques de pointe, c’est-à-dire une carte électronique contenant une puce connectée à un fin écouteur que l’élève utilisait pour tricher en obtenant des réponses à distance.

Le responsable a déclaré que le ministère de l’Éducation veillera au contrôle strict des examens nationaux afin de préserver la valeur du certificat scientifique contre toutes tentatives de tricherie.