Bac 2021 : taux de réussite par région

Le ministère a annoncé, vendredi matin, que la région de Sfax 2 est à la tête de la liste des taux de réussite dans la session principale du baccalauréat pour l’année 2021 avec un taux de 64,53%.Toujours à Sfax, le deuxième meilleur taux de réussite a été enregistré dans la circonscription de Sfax 1 avec 64,36% suivi de Monastir avec 63,30% puis Mahdia avec 62,48% et Sousse avec 60,69%, L’Ariana avec 57,27%, Nabeul avec 56,66%, Tunis 1 avec 56,40%, Médenine avec 55,32% et Tunis 2 avec 55,31%.Le taux de réussite le plus faible a été enregistré dans le gouvernorat de Jendouba avec 35,70%.

- Publicité-