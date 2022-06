Bac 2022 : Bouden et Slaouti à Zaghouan pour inspecter le déroulement des épreuves

La cheffe du gouvernement Najla Bouden, accompagnée par le ministre de l’éducation Fethi Slaouti, ont assisté, mercredi matin, au démarrage des épreuves du baccalauréat 2022, session principale, dans le lycée Ibn Sinaa, à El Fahs (gouvernorat de Zaghouan).

Les deux responsables ont notamment pris connaissance des conditions de déroulement des épreuves dans les salles d’examens.

Dans une déclaration accordée aux médias, le ministre de l’éducation a rappelé les efforts déployés par le ministère pour assurer la réussite de cette année scolaire. Il a, à ce propos, souligné l’impératif de lutter contre les différentes formes de fraudes ayant marqué les sessions des dernières années et menaçant la crédibilité des diplômes accordés.

Ridha Bokri, directeur régional de l’éducation, a rappelé l’aménagement de 10 centres d’examens dans la région, précisant que le nombre des candidats au bac dans le gouvernorat de Zaghouan a atteint les 2038, dont 635 dans la section économie et gestion, 599 dans la section lettres, 355, dans la section des sciences techniques, 303 dans la section des sciences expérimentales, 65 dans la section des mathématiques, 43 en sciences informatique et 38 dans la section sport.