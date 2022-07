Bac 2022 : Le taux de réussite à la session de contrôle s’élève à 50,94%

Sur un total de 38090 candidats ajournés, 19403 ont été admis à la session de contrôle du baccalauréat 2022, soit un taux de réussite général de 50,94 % à la session de contrôle et de 53,27% aux deux sessions (principale et contrôle), selon le directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Adel Ben Hamida.

Le taux de réussite le plus élevé, à la session de contrôle, a été enregistré dans la section Sport avec 73,32%, suivie de la section Sciences Expérimentales avec 71,86%, puis la section Économie et gestion 56,10% et les Sciences Mathématiques avec 48,26%.

La section lettres a enregistré un taux de réussite de 41,33%, suivie de la section sciences de l’informatique avec 38,96% et enfin la section sciences techniques avec 33,71%.

Ben Hamida a indiqué que la section Sport a enregistré le taux de réussite le plus élevé aussi bien à la session principale que lors de la session de contrôle avec 86,49, suivie de la section Mathématiques avec 77,54% et des Sciences Expérimentales avec 61,17%.

Les résultats de la session de contrôle de l’examen du baccalauréat 2022, ont été communiqués par SMS ce jeudi à 18H00.