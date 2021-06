Baccalauréat 2021: 18 comités locaux de sécurité lancent une campagne nationale de prévention du Covid-19

16 juin 2021, 18 comités locaux de sécurité organisent à l’occasion de l’épreuve nationale du Baccalauréat au titre de l’année 2021, une campagne nationale de sensibilisation à la prévention du Covid-19 dans 18 délégations de 9 gouvernorats de la République.

Cette campagne vise à appuyer les efforts du cadre éducatif, des autorités publiques locales et des forces de sécurité intérieure assurant le bon déroulement de l’épreuve nationale dans les 18 localités.

Ces 18 comités œuvrant à la Marsa, Naasan, Sidi Hassine, Hammamet, SakiyetEzzit, Sidi Ali ben Aoun, Fernana, Bizerte Sud, Sousse, Ben Guerdane, Médenine Nord, Médenine Sud, Boughrara, Sidi Makhlouf, Beni Khedach, Zarzis, Djerba HoumetEssouk et Djerba Midounsont mis en place en tant que mécanismes locaux et participatifs de prévention dans le cadre du projet d’implantation de l’approche de la police de proximité.

Lesdits comités œuvreront dans plus 43 Lycées et centres éducatifs déployés dans les 18 délégations suscitées en vue de fournir aux 10000 candidates et candidats et cadre éducatif des masques de protection, du Gel désinfectant, de l’eau et des barres de chocolat.

Cette campagne vise au niveau national à prévenir la propagation d’une quatrième vague du virus Corona ou toute autre perturbation susceptible de troubler le bon déroulement de l’épreuve nationale.

Il convient de noter que cette campagne s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie, mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et avec l’appui des gouvernements du Japon, du Canada des Pays-Bas et du Bureau INL.