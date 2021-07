Baccalauréat 2021: Des résultats inédits depuis 20 ans

Le taux de réussite à l’examen de baccalauréat à la session de rattrapage au niveau de toutes les catégories (publique, privée et individuelle ), a atteint 45,57 % du total de 38 546 candidats, soit 17 567 candidats. Ainsi le taux de réussite global au baccalauréat 2021 dans ses deux sessions atteint 57,52%, selon ce qui a été annoncé ce vendredi matin.

Le directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Omar El-Walbani, a expliqué que les taux de réussite de cette session n’ont pas été enregistrés depuis près de 20 ans, et que le taux de réussite le plus élevé a été enregistré en section Sport avec 59,50%, en Sciences Expérimentales avec 59,18%, suivi par la section Mathématiques avec 47,96 %.

El-Walbani a ajouté que pour la section Économie et Gestion, il a été enregistré un taux de réussite estimé à 45,55 %, suivie de la section Sciences Techniques avec 44,34 %. En bas de la liste se trouvent les sections des Sciences informatiques et des Lettres avec des taux de 38,64 % et 35,64 % respectivement.

En revanche, selon El-Walbani, cette session a enregistré 140 cas de fraude et d’inconduite, répartis comme suit : 98 aux établissements publics, 16 aux établissements privés et 26 parmi les candidats libres.

Dans sa présentation des résultats définitifs du baccalauréat 2021, il a confirmé que le taux de réussite dans les deux sessions ; la principale et celle de rattrapage jure avec ceux des trois dernières années 2020, 2019 et 2018 qui étaient de 42,13%, 45,62% et 41,72%, respectivement.

En outre, le nombre des candidats qui ont subi les épreuves des examens durant les deux sessions est de 136 242 candidats sur un total de 145 168 inscrits à l’examen, dont 78 396 candidats ont réussi au cours des deux sessions.

D’un autre côté, le directeur général des examens a souligné que 18 commissariats régionaux d’éducation ont affiché un taux de réussite supérieur au pourcentage national parmi les élèves des établissements publics. Le taux de réussite le plus élevé a été enregistré au commissariat régional de Sfax 1 avec un pourcentage de 75,73%, suivie par celui de de Sfax 2 avec 74,73%.

Au niveau des tentatives de fraude et d’inconduite au cours des deux sessions, 990 cas ont été enregistrés. Le taux le plus élevé a été enregistré à Gafsa avec 209 cas, puis Sidi Bouzid avec 170 cas, Kasserine avec 108 cas et finalement Nabeul avec 59 cas.

El-Walbani a noté que le nombre de cas de fraude a beaucoup diminué par rapport à la session précédente, qui avait enregistré 1 557 cas de tricherie et d’inconduite, soulignant que le baccalauréat 2021 était exceptionnel sur tous les plans ; au niveau des résultats, de l’organisation, des procédures et circonstances exceptionnelles de déroulement, et même au niveau d’excellence de certaines régions.