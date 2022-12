Un arrêté du ministre de l’éducation complétant l’arrêté du 24 avril 2008 relatif au régime de l’examen du baccalauréat a été publié dans le dernier numéro du Journal Officiel de la République tunisienne (JORT) paru aujourd’hui, vendredi.

Selon l’article 7 bis de l’arrêté du 24 avril 2008, les candidats au bac de la section économie et gestion passeront l’épreuve d’économie selon l’ancien et le nouveau régime et ce à la session 2023 uniquement.

