Baccalauréat: Les candidats libres dispensés de l’éducation physique

Les ministères de l’éducation et de la jeunesse et du sport ont annoncé mercredi, dans un communiqué conjoint, que les candidats libres au baccalauréat ainsi que les élèves des lycées privés qui n’ont pas pu suivre régulièrement les exercices sportifs au cours de l’année scolaire seront dispensés de la matière d’éducation physique.

Les ministères rappellent qu’il a été décidé d’annuler l’épreuve du bac sport et de calculer la moyenne annuelle de la matière et ce, pour garantir la sécurité des élèves et de toute la famille éducative dans cette période de pandémie du coronavirus.