Bachtobji reçoit le président du Comité international de la Croix-Rouge

Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Sabri Bachtobji, a reçu jeudi, au siège du ministère, Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que les deux parties ont examiné à cette occasion les divers aspects de la coopération entre la Tunisie et le Comité international de la Croix-Rouge et les moyens de la consolider.

A cet égard, Maurer a exprimé sa gratitude à la Tunisie pour le soutien et les facilités qu’elle fournit à cette organisation dans l’accomplissement de sa mission.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat a réitéré l’engagement de la Tunisie à respecter le droit international humanitaire et à promouvoir les nobles valeurs humaines qui sont à la base de la mission du Comité international.