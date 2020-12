Baisse de 3% de la production nationale de l’électricité

La production totale de l’électricité a enregistré, durant les 10 premiers mois de 2020, une diminution de 3% pour se situer, à 16 759 Gigawattheure (GWh), hors auto-production consommée, contre 17306 GWh, durant la même période de 2019.

La production destinée au marché local a diminué, par contre, de 6%, selon le rapport mensuel de la conjoncture énergétique à fin octobre 2020, publié lundi.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 82% de la production nationale. L’électricité produite à partir de gaz naturel (STEG + IPP) a diminué de 3%.

La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 2,6%, en tenant compte de la production des centrales uniquement.

Les ventes d’électricité ont enregistré une baisse de 7%, entre fin octobre 2019 et fin octobre 2020. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une baisse de 10% et de même pour celles des clients de la moyenne tension.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 59% de la totalité de la demande des clients haute et moyenne tensions, durant les 10 premiers mois de 2020.

- Publicité-