Baisse de 31% des quantités de fruits exportées depuis le début de l’année

Du début du mois de janvier jusqu’au 23 juin 2023, les exportations des fruits ont atteint près de 14,3 mille tonnes, contre 20,7 mille tonnes au cours de la même période 2022, soit une baisse de près de 31%.La valeur des recettes en devises a frôlé les 60,5 millions de dinars, contre 68,1 MD enregistrés, au cours de l’année précédente, soit une diminution de 11%, a indiqué à TAP le Directeur adjoint de développement des exportations au Groupe interprofessionnel des fruits (GIfruits), Tarel Tira.

Le marché libyen a accaparé la part de lion des exportations tunisiennes de fruits, suivis par le marché italien et les marchés des pays du Golfe, ainsi que le reste des pays européens.

S’agissant des exportations des variétés de fruits, elles sont composées principalement de pastèques et de pêches qui représentent environ 62% du total des quantités exportées vers les marchés extérieurs.

Durant cette année, la Tunisie cible l’exportation d’environ 50 mille tonnes avec une hausse prévue de la valeur des ventes, notamment avec l’augmentation de la demande sur les variétés des fruits d’excellente qualité, telles que les pêches plates qui sont très sollicitées par le consommateur libyen.Le responsable a expliqué la régression des exportations par des facteurs climatiques qui ont influencé le niveau de la production nationale et ont retardé l’entrée en production de certaines variétés de fruits.

Et de préciser que les difficultés logistiques, dont essentiellement, les coûts élevés du transport aérien entravent l’accroissement du rythme de commercialisation des fruits tunisiennes vers un certain nombre de pays du Golfe malgré le grand potentiel de ces marchés à absorber des quantités importantes des produits tunisiens outre les conditions abusifs des compagnies du transport aérien et l’absence d’une ligne aérienne régulière de Tunisair.

D’autre part, il a évoqué que la saison de production des fruits d’été a connu, au cours de cette année, un retard de plus de 15 jours dans la phase de maturation par rapport à la saison précédente.

Au cours de cette saison, les quantités produites de fruits à noyau ont atteint environ 223 mille tonnes, enregistrant, ainsi, une baisse importante de 24,3% par rapport à la saison précédente.

Selon le responsable, cette diminution de production avec des taux variables a touché tous les types de fruits dont essentiellement, les amandes sèches, qui ont connu une baisse de 33,5% de la production, estimée à 46,2 mille tonnes. De plus, la production de pêches et de nectarines a connu une régression de 24% par rapport à la saison précédente.

Et d’expliquer que la réduction de la production de fruits peut être attribuée à divers facteurs climatiques qui ont eu un impact sur la physiologie des arbres fruitiers à différents stades, tels que la réduction des heures de froid pour plusieurs variétés et l’augmentation des températures au cours des mois de novembre et décembre.

De plus, l’apparition de certaines maladies et le manque de précipitations ont entrainé une diminution des réserves d’eau d’irrigation et une perturbation de l’approvisionnement en eau.

Plusieurs zones, notamment, les zones de production des variétés saisonnières à Sidi Bouzid ont connu l’arrachage de plusieurs arbres de pêche et de nectarine, et leur remplacement par des implantations d’oliviers.

Tarek Tira a souligné, dans le cadre des préparatifs de la saison de l’exportation des fruits, qu’une nouvelle entité appelée » Export SOS » a été lancée par la Douane Tunisienne afin de faciliter les opérations d’exportation.

Afin de renforcer le positionnement des fruits tunisiens sur les marchés extérieurs, notamment, sur le marché libyen qui absorbe près de 90% des exportations tunisiennes de fruits, le responsable a fait savoir que le groupement a mis en œuvre, en collaboration avec les parties concernées un programme de promotion spécifique qui concerne des manifestations interrégionales et internationales , au cours desquelles sont programmées des rencontres de travail entre les exportateurs tunisiens et les importateurs libyens sur les produits agricoles.

A cette occasion, la Tunisie a également programmé une participation au salon International » Fruit attraction » qui aura lieu, du 3 au 5 octobre prochain, ainsi qu’au salon international de l’alimentation à Moscow qui tiendra ses assises du 19 au 22 septembre