Baisse de 5% de la production nationale de pétrole brut à fin novembre 2023

A fin novembre 2023, la production nationale de pétrole brut s’est située à 1443 kilotonnes ( kt),enregistrant une baisse de 5% par rapport à fin novembre 2022, selon le rapport mensuel sur la Conjoncture énergétique pour le mois de novembre 2023, publié, lundi, par l’Observatoire national de l’Energie et des Mines.

Cette baisse a touché la plupart des principaux champs; à savoir Halk el Manzel qui est entré en production en 2021 (-36%), El borma (-16%), Ashtart (-13%), Ouedzar (-41%), M.L.D (-28%), Cherouq (-15%) miskar (-14%) et Fanig/Bag/Tarfa (-18%).

D’autres champs ont enregistré, par contre, une amélioration de leur production; à savoir Nawara (+29%), Gherib (+30%), Cercina (+23%), Hajeb/Guebiba (+10%) et Baraka (+60%).

Selon l’observatoire, la moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 35,4 mille barils/j à fin novembre 2022 à 33,7 mille barils/j, à fin novembre 2023.

// Baisse de 8% des ressources en gaz naturel

Selon l’observatoire, les ressources en gaz naturel (production nationale et forfait fiscal) ont atteint 2432 ktep, à fin novembre 2023, enregistrant, ainsi, une baisse de 8% par rapport à la même période de l’année précédente.

La production du gaz commercial sec a diminué de 10%, la redevance sur le passage du gaz algérien a enregistré une baisse de 3% à fin novembre 2023 par rapport à fin novembre 2022 en se situant à 922 ktep.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (69%).

Pour ce qui est des importations du gaz naturel, l’observatoire a relevé que les achats du gaz algérien ont augmenté de 2%, entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, pour se situer à 2217 ktep. L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une baisse de 4% entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023 pour se situer à 4362 ktep.

- Publicité-