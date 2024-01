Baisse de 5,2% de l’investissement déclaré dans le secteur industriel

L’investissement déclaré dans le secteur industriel a baissé de 5,2% en 2023 par rapport à 2022. Il s’est établi à 2291,6 MD, d’après le Bulletin de conjoncture de l’APII pour décembre 2023.

Au total, 2854 projets ont été déclarés en 2023, ce qui permettra la création de 42850 postes d’emplois.

Parmi ces projets, l’APII évoque la création d’une unité de fabrication de ciment à Tataouine d’un montant d’investissement de 950 MD et avec 300 emplois prévus, ainsi qu’une deuxième unité de fabrication de ciment à Sidi Bouzid d’un montant d’investissement de 574 MD et avec 345 emplois prévus. Il s’agit également d’une unité de fabrication d’équipements électriques pour automobiles (150 MD et 2460 emplois prévus).