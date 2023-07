Baisse de 60% des quantités de céréales collectées au cours de la saison 2023

Les quantités de céréales collectées, au cours de la saison 2023, a enregistré une baisse de 60% par rapport à l’année 2022, soit 2,7 millions de quintaux, contre 7,5 millions de quintaux enregistrés l’année écoulée, a indiqué, vendredi, Saloua Ben Hadid Zouari, directrice de développement et de la qualité à l’Office des céréales.

Intervenant lors de la conférence de presse périodique tenue par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, elle a précisé que cette régression est due à la sécheresse enregistrée durant les principales phases de production des céréales qui a influencé le volume de production, ajoutant que les précipitations enregistrées au début du mois de juin 2023 ont également impacté la qualité des céréales.

Durant la saison 2023, les quantités en blé dur ont atteint 2 596 227 quintaux, contre 62 060 quintaux en blé tendre et 4600 quintaux d’orge.

Les quantités collectées de céréales les plus élevées ont été enregistrées aux gouvernorats de Bizerte ( 35%) , suivis des gouvernorats de Béja (25%), de Kairouan ( 14%) et de Jendouba (11,5%).

En contre partie, une régression de ces quantités ont été marquée dans les gouvernorats de Siliana, le Kef, et Zaghouan. Les principales mesures exceptionnelles ayant marqué la saison agricole 2023-2024 concernent la fourniture de 700 mille quintaux de semences aux agriculteurs pour la saison 2023-2024, et la constitution d’un stock stratégique de 500 mille quintaux de blé dur pour assurer les besoins de la saison 2024-2025 en semences.

Il s’agit, également, d’augmenter les prix des céréales lors de la production, en instaurant une hausse de la prime incitative conjoncturelle de 10 dinars pour tous les types des céréales, laquelle a eu un impact financier de 3 millions de dinars (MD), ainsi qu’une augmentation des primes et des marges des collecteurs, laquelle (augmentation) a eu un impact financier de 4,2MD.

De même, il a été décidé de réviser l’échelle de calibrage en faveur des producteurs de céréales, en ignorant la plupart des éléments relatifs à la qualité adoptés dans l’échelle actuelle lors de l’achat.

Cette mesure sera adoptée exceptionnellement pour cette saison, a ajouté la responsable faisant savoir que l’impact financier de cette mesure est de 9MD.

En plus, l’indemnisation des dégâts et le rééchelonnement des dettes, ainsi que la prise en charge par l’Etat de 3 points du taux d’intérêt, lors du financement de la saison des grandes cultures 2022-2023, soit des crédits saisonniers de 89,138 MD répartis entre 82,813 MD de la Banque nationale de l’agriculture (BNA) et 6,325 MD de la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

