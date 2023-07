Baisse de 9% de la production nationale de pétrole brut à fin mai 2023

La production nationale de pétrole brut a baissé de 9% à fin mai 2023 par rapport à la même période de 2022 ,se situant à 652 kt (kilotonnes), selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique du mois de mai 2023, publié vendredi, par l’Observatoire national de l’Energie et des Mines. Cette baisse a touché la plupart des principaux champs à savoir Halk el Manzel qui est entré en production en 2021 (-46%), El borma (-17%), Ashtart (-14%), M.L.D (-31%), Cherouq (-28%), Ouedzar(-24%), Fanig/Bag/Tarfa (-19%), Adam (-9%), El Hajeb /Guebiba (-5%) et Miskar (-9%). D’autres champs ont par contre, enregistré une amélioration de production à savoir Nawara (+51%), Gherib (+29%) et Cercina (+34%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 36.9 mille barils/j à fin mai 2022 à 33.8 mille barils/j à fin mai 2023.

//Repli des ressources en gaz de 8%

Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) se sont également repliées de 8% à fin mai 2023, à 1138 ktep (kilotonnes équivalent pétrole). La production du gaz commercial sec a, en effet, diminué de 11% et la redevance sur le passage du gaz algérien a, aussi, baissé de 2% se situant à 416 Ktep.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (55%). Durant le mois de janvier 2023, un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l’Etat Tunisien a été enregistré et qui est en cours de régularisation.

Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a diminué d’une façon significative durant le premier semestre de 2020, la pandémie qui a touché l’Europe et notamment l’Italie a impacté fortement, la demande de l’énergie et par, conséquent, la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie à travers la Tunisie. Néanmoins une amélioration a été observée à partir du mois juillet 2020 et qui a continué durant les années 2021, 2022 et 2023.

Les achats du gaz algérien ont diminué de 6%, entre fin mai 2022 et fin mai 2023, à 851 ktep. L’approvisionnement national en gaz naturel a reculé de 10% à 1803 ktep.

