Baisse de plus de 29% du prix de la production du poulet de chair

Le prix moyen mensuel de la production du poulet de chair en Tunisie a connu, durant le mois de janvier 2020, une baisse de 29,2% par rapport à celui de janvier 2019 (3,048 dinars/kg contre 4,308 dinars/kg), selon le bulletin ” vigilance ” de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI) du mois de janvier 2020.

Les prix de la production du poulet de chair ont enregistré des fluctuations avec une tendance baissière, allant jusqu’à un maximum de 3,268

dt /kg le 10 janvier 2020 et un minimum de 2,772 D/kg le 26 janvier 2020,.

Les mêmes données ont révélé que les prix de janvier ont régressé par rapport au mois de décembre 2019 de près de 1, 4% (3,048 dt/kg contre 3,091 dt/kg en décembre 2019).

Par région, le prix moyen à la production dans le Nord a atteint 3,070 dt /kg, supérieur de 1,4% par rapport à celui du Centre et de 1,7% par rapport au prix dans le Sud.

Baisse des prix des œufs de consommation en janvier 2020, par rapport à janvier 2019

Le prix moyen mensuel de la production des œufs de consommation a accusé une baisse de 8,3% en janvier 2020, par rapport au mois de janvier 2019 (188,5 millimes/ unité) contre 205 millimes /unité).

En revanche, par rapport à décembre 2019 (184,7 mill/unité), le prix moyen a augmenté de 2,% (184 millimes /unité)

En plus, le prix des œufs de consommation a connu, au cours du mois de janvier 2020 deux phases, la première s’est caractérisée par une hausse de 8,7% (entre 1 et 17 janvier) et la seconde a été marquée par une décroissance jusqu’à la fin du mêmde mois, soit 4,7%.

Au Nord du pays, le prix moyen à la production (189,3 mill/unité) a été supérieur à celui du Centre (187,1 mill/unité) avec un taux de 1,2% et supérieur de 0,7% par rapport au Sud (188,1 mill/unité).