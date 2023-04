Baisse des prix du blé tendre et du blé dur sur le marché mondial en mars 2023

Le prix moyen du blé dur sur le marché mondial des céréales a baissé à 415,5 dollars/tonne en mars 2023, soit une régression de 2,4% par rapport aux prix de février 2023 et de 33% par rapport aux prix de mars 2022, rapporte l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Le prix moyen du blé tendre européen sur le marché mondial, a atteint 291,3 dollars/tonne en mars 2023, ce qui correspond à une baisse de 9%, par rapport aux prix de février 2023 et de 32,82% en comparaison avec les prix de mars 2022.

Quant au prix moyen de l’orge européen, il s’est situé à 286 dollars/tonne, soit un repli de 5% par rapport à février 2023 et de 32% par rapport à mars 2022.

En Tunisie, les enjeux liés aux céréales sont considérables compte tenu de leur poids dans l’alimentation de la population, dans la production agricole et agroalimentaire et dans l’ensemble de l’économie, d’une façon générale.

Toutefois, la production des céréales en Tunisie est marquée par une forte irrégularité et demeure conditionnée par les aléas climatiques. Le pays n’est pas autosuffisant en produits céréaliers et importe plus de 50% de ses besoins céréaliers, en fonction des niveaux de récolte du pays.

