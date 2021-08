Baisse des ressources en devises, remboursement de dette, et impact donc sur l’équilibre de la balance de paiement extéreurs

Le Conseil d’Administration de la BCT a tenu sa réunion périodique le mardi 03 août 2021. Dans ce contexte, le Conseil a constaté la hausse du taux d’inflation pour atteindre 5,7%, en glissement annuel, en juin 2021 contre 5,0% le mois précédent et 5,8% au cours du même mois de l’année écoulée. Également, le niveau de l’indicateur de l’inflation des produits, hors encadrés et frais, s’est élevé à 5,3% contre 5,1% un mois auparavant.

S’agissant du secteur extérieur, le Conseil a souligné la contraction du déficit courant au cours du premier semestre de 2021 aux environs de 3,4% du PIB, contre 3,9% pour la même période de l’année précédente, tirant profit de l’amélioration de l’excédent de la balance des revenus de facteurs et des transferts courants suite à la hausse notable des revenus du travail, alors que la balance des services a poursuivi sa baisse, en relation avec la persistance des répercussions de la crise sanitaire sur le secteur touristique, outre l’élargissement du déficit commercial dû à l’évolution des échanges commerciaux avec l’étranger. Par ailleurs, la baisse de la mobilisation des ressources en devises, sous forme de prêts et d’investissements étrangers, et les remboursements importants effectués en juillet 2021 au titre de la dette extérieure, se sont répercutés sur l’équilibre de la balance des paiements extérieurs, pour ramener les avoirs nets en devises à 20.515 MDT ou 129 jours d’importation à fin juillet 2021 contre 21.190 MDT et 140 jours d’importation à la même période de l’année précédente.