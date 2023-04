Baisse des ventes et des revenus, et allègement des effectifs chez Artes

Le chiffre d’affaires du concessionnaire automobile en Tunisie pour les marques françaises Renault & Dacia, pour le premier trimestre 2023 s’élevé à 24,364 Millions de dinars, contre 36,033 Millions de dinars au 31/03/2022. Le chiffre d’affaires issu de des nouvelles immatriculations du concessionnaire du groupe Moncef Mzabi, enregistrent ainsi une importante baisse de 32,38 % équivalant à un manqua à gagner de 11,669 Millions de dinars. Le Management d’Artes explique cette baisse par des difficultés à obtenir les volumes prévus pour la période, et ajoute que « cette situation aura tendance à s’améliorer sur le restant de l’année ».

La société Artes a enregistré au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, 584 immatriculations contre 865 unités pour la même période de 2022 soit une diminution de 32,48% (281véhicules). Et si la trésorerie nette affichait une augmentation de 8,074 Millions de Dinars par rapport à l’achèvement du premier trimestre 2022 en passant de 81,158 Millions de dinars à 89,232 Millions de dinars au 31 mars 2023, il y a lieu de préciser que les charges financières du concessionnaire ont bien augmenté, passant de 7,7 MDT à plus de 23 MDT en GA (Glissement Annuel. Et autre note importante, Artes a semble-t-il allégé ses effectifs de 6 personnes, ce qui a allégé aussi sa masse salariale de presque 43,6 mille DT