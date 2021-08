Baisse du chiffre d’affaires de la société AlKimia de 15%, à fin juin 2021

Le chiffre d’affaires global de la société AlKimia est baissé de 15%, durant le premier semestre 2021, à 57,6 millions de dinars (MD), selon les indicateurs d’activités, publiés par la société sur le site de la Bourse de Tunis.Pour ce qui est de la production, elle a régressé à 23 mille tonnes de Tri-Polyphosphate de Sodium (STPP ; Na5P3O10), au 30 juin 2021, contre près de 35 mille tonnes produites au 1er semestre 2020.« Ce niveau de production reste, depuis plus de cinq ans, en deçà de la capacité nominale de production de l’Usine en raison de la baisse de la demande sur le Marché International et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de Cas de Force Majeure dues aux arrêts forcés des Unités de production en 2016, 2017, 2018 et 2019, par manque d’acide phosphorique », a expliqué la société.

La pandémie COVID-19 a eu un impact négatif sur l’activité de la Société, du fait de la baisse de la demande globale du STPP et du ralentissement des ventes par rapport aux prévisions. Cette pandémie a eu aussi un impact négatif sur la mise en Service de la nouvelle Unité de production de MAP cristallisé, ayant entrainé un retard conséquent de la commercialisation de ce nouveau produit fini. AlKimia a fait savoir, également qu’elle a « confié à CAP BANK une mission d’étude stratégique et de restructuration de ses activités. Les recommandations de cette étude et le Business plan correspondant seront soumis, pour approbation, au Conseil d’Administration ». « La principale recommandation de cette étude porte sur la conversion de l’unité U-1500 pour la production des NPK (engrais) dont le démarrage est programmé pour le premier trimestre 2022″.

Les autres recommandations portent sur des augmentations de Capital en numéraire, réservées aux principaux actionnaires, par incorporation de réserves et par conversion de dettes pour financer le projet NPK et pour mettre en conformité les fonds propres de la Société ».Pour rappel, la société chimique AlKimia est une société totalement exportatrice et spécialisée dans la production de Tripolyphosphate de sodium. Elle a été introduite en bourse en 1996.